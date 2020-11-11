Результаты всех местных выборов в Украине до сих пор не установили: ЦИК назвала причины

Дарья Дурова Политика 00:47, 12.11.2020 Обновлено: 00:50, 12.11.2020

Результаты местных выборов в Украине по состоянию на 11 ноября до сих пор не оглашены в населенных пунктах в пяти областях страны.

Об этом на странице в Facebook заявила Центральная избирательная комиссия. Пресс-служба назвала две причины такого долгого подсчета голосов:

  • многочисленные обжалования субъектами избирательного процесса итогов выборов в судах;

  • проведение территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета бюллетеней на отдельных участках.

Уточняется, что до сих пор не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов.

Речь идет о таких городских ТИК:

  • Марганецкой;

  • Криворожской (обе – Днепропетровская область);

  • Овруцкой (Житомирская область);

  • Камянской (Черкасская область);

  • Васильковской (Киевская область);

  • Черновицкой.

Также голоса не подсчитали такие поселковые ТИК:

  • Коцюбинская;

  • Калиновская (обе – Киевская область).

В ЦИК заявили, что знают о сложностях установления результатов голосования и пообещали посодействовать, приняв все возможные меры в пределах своих полномочий.

Напомним, местные выборы состоялись в Украине в воскресенье, 25 октября.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Facebook / Центральная избирательная комиссия

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