Результаты всех местных выборов в Украине до сих пор не установили: ЦИК назвала причины
Голосование состоялось еще 25 октября
В ЦИК потребовали ускорить процесс подсчета голосов и пообещали задействовать свои полномочия
Результаты местных выборов в Украине по состоянию на 11 ноября до сих пор не оглашены в населенных пунктах в пяти областях страны.
Об этом на странице в Facebook заявила Центральная избирательная комиссия. Пресс-служба назвала две причины такого долгого подсчета голосов:
многочисленные обжалования субъектами избирательного процесса итогов выборов в судах;
проведение территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета бюллетеней на отдельных участках.
Уточняется, что до сих пор не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов.
Речь идет о таких городских ТИК:
Марганецкой;
Криворожской (обе – Днепропетровская область);
Овруцкой (Житомирская область);
Камянской (Черкасская область);
Васильковской (Киевская область);
Черновицкой.
Также голоса не подсчитали такие поселковые ТИК:
Коцюбинская;
Калиновская (обе – Киевская область).
В ЦИК заявили, что знают о сложностях установления результатов голосования и пообещали посодействовать, приняв все возможные меры в пределах своих полномочий.
Напомним, местные выборы состоялись в Украине в воскресенье, 25 октября.
Как писал OBOZREVATEL:
Повторное голосование на выборах городских глав состоится в 11 городах Украины 15 и 22 ноября.
В четырех регионах страны объявили официальные результаты выборов мэров – там на должностях остаются действующие чиновники.
Ранее в ЦИК заявили, что второй тур выборов мэров в некоторых городах Украины может пройти не в ноябре, как в большинстве, а затянуться до декабря из-за возможных судебных разбирательств.