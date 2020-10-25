Результаты местных выборов в Украине: когда объявят и что будет дальше

В Украине 25 октября стартовали местные выборы-2020. Результаты голосования должны объявить не позднее 6 ноября – через 12 дней.

В ЦИК уже спрогнозировали, что подсчет голосов будет длительным и станет испытанием для территориальных комиссий. Приблизительной датой проведения II тура выборов мэров в украинских городах назвали 15 ноября.

OBOZREVATEL непрерывно следит за результатами местных выборов-2020 в Украине

Когда объявят результаты местных выборов

Результаты местных выборов-2020 в Украине объявят не позднее последнего установленного срока – 6 ноября. В Центральной избирательной комиссии спрогнозировали, что подсчет голосов будет длительным и станет испытанием для всех территориальных комиссий.

Такие выводы Центризбирком сделал на основе результатов симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке, проведенной в сентябре.

Чтобы упростить этот процесс, Центризбирком принял постановление, согласно которому полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут напечатаны. Это, считают в ведомстве, позволит сократить время заполнения протокола.

Что будет после объявления результатов

Приблизительная дата проведения II тура выборов мэров в городах Украины с более чем 75 тысяч избирателей – 15 ноября. Если никто из кандидатов 25 октября НЕ наберет более 50% голосов, то во II тур проходят два лидера.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №4234, который предусматривает отмену второго тура местных выборов из-за карантина. Инициатором документа стала народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко.

После чего в партии "Слуга народа" заявили, что не намерены "срывать" второй тур местных выборов – 2020 в связи с пандемией COVID-19. Зарегистрированный "слугой" Грищенко проект постановления, который может отменить второй тур, пресс-служба партии прокомментировала на своем Telegram-канале 21 октября.

В СН подчеркнули, что эта инициатива является "личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии".

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