Щойно оприлюднено результати соціально-політичних настроїв населення в січні 2020 року.

Найцікавіше:

1. Тепер лише 39,3% вважає, що Україна рухається в правильному напрямку, 58,1% вважає, що в неправильному.

...

2. Зеленському довіряє тепер лише 51,6%, раніше було біля 75%

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3. Після оприлюднення плівок розмови Гончарука з НБУ: 38,5% заявили, що почали ставитися до нього гірше, 1,8% краще. 23,7% заявили, що почали ставитися до Зеленського гірше, 4,7% краще.

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4. 14% заявили, що стали ставитися до Вакарчука гірше після його виступі на корпоративі World of Tanks, 1,7% заявили, що почали ставитися краще.

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5. 88,7% заявили, що несправедливими є високі зарплати надбавки і премії, які отримали міністри, їхні заступники, керівний склад окремих держпідприємств (Укрпошта, Нафтогаз,Укроборонпром, Укрзалізниця) і лише 5% заявили, що вони є справедливими.

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6. 61,7% заявили, що почали ставитися гірше до Гончарука після оприлюдненої інформації по зарплатам чиновників, 1,1% краще.

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7. Найбільше людей вважає, що керівник державного підприємства повинен отримувати від 1,6 до 2 зарплат підлеглого працівника середнього рівня.

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8. Аналогічна ситуація і з приватними підприємствами.

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9. Рейтинги партій:

"Слуга народу" - 39,1

"Опозиційна платформа – за життя" 14,5

"ВО "Батьківщина" 10,8

"Європейська солідарність" 10,6

"ВО "Свобода" 4,6

"Голос" 4,4

"Сила і честь" 3,9

"Опозиційний блок" 2,5

"Партія Шарія" 2,5

"Радикальна партія Олега Ляшка" 2,1

"Об’єднання "Самопоміч" 1,8

"Аграрна партія України" 0,8

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі" 0,7

ІНША ПАРТІЯ 1,7

...

10. Розмовляють виключно української в житті 37,3%, російської 13,5%.

...

11. Матеріальне положення:

Дуже низьке 6,2

Низьке 18,2

Нижче середнього 30,2

Середнє 40,2

Вище середнього 4,2

Високе 0,3

Дуже високе 0,1

Немає відповіді 0,6

...

Дослідження проведене ЦСМ та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року. Опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

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Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

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