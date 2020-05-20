Зеленский подвел итоги первой встречи с Путиным

Глеб Иванов Политика 10:59, 20.05.2020 Обновлено: 11:46, 20.05.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с Владимиром Путиным осенью 2020 года есть положительные результаты. В частности, это обмен пленными.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, по итогам встречи в "нормандском формате" было достигнуто три обмена пленными – 135 человек вернулись в Украину. Это политзаключенные и пленные моряки.

"После начала пандемии коронавируса мы смогли дожать и вернуть еще 25 человек, несмотря на то, что новая встреча в "нормандском формате" не состоялась. Сейчас обсуждаем обмен с Российской Федерацией после пандемии. Но я хочу, чтобы мы говорили об этом, несмотря на COVID-19. Поэтому результат есть. Он состоит из человеческих жизней", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отметил, что одна из главных его задач – развитие украинской инфраструктуры. Дороги, мосты, стадионы и другие спортивные сооружения.

Комментировать
Политика

Смотрите также

"Слуга народа" Богуцкая насмешила сеть необычной маской в Раде

"Молодая гвардия" – миф кремлевской пропаганды, или История, которой не было...

"Прогнозы хорошие": Мазур заявила о возвращении на телеэкраны после лечения рака

Главарь "ЛНР" привел войска в полную боеготовность и пригрозил Украине

Рік президента Зеленського: "какая разніца", що людям нема чого їсти