Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с Владимиром Путиным осенью 2020 года есть положительные результаты. В частности, это обмен пленными.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, по итогам встречи в "нормандском формате" было достигнуто три обмена пленными – 135 человек вернулись в Украину. Это политзаключенные и пленные моряки.

"После начала пандемии коронавируса мы смогли дожать и вернуть еще 25 человек, несмотря на то, что новая встреча в "нормандском формате" не состоялась. Сейчас обсуждаем обмен с Российской Федерацией после пандемии. Но я хочу, чтобы мы говорили об этом, несмотря на COVID-19. Поэтому результат есть. Он состоит из человеческих жизней", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отметил, что одна из главных его задач – развитие украинской инфраструктуры. Дороги, мосты, стадионы и другие спортивные сооружения.