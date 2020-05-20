"Результат есть!" Зеленский подвел итоги первой встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с Владимиром Путиным осенью 2020 года, есть положительные результаты. В частности, это обмен пленными.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона.

По его словам по итогам встречи в нормандской формате было достигнуто три обмена пленными - 135 человек вернулось в Украину. Это политзаключенные и пленные моряки.

"После начала пандемии коронавируса мы смогли дожать и вернуть еще 25 человек, несмотря на то, что новая встреча в нормандском формате не состоялась. Сейчас же обсуждаем обмен с Российской Федерацией после пандемии. Но я хочу, чтобы мы говорили об этом, несмотря на COVID-19. Поэтому результат есть", – отметил он.

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