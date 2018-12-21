Жесткая резолюция ООН по Крыму: эксперт объяснил, чего добилась Украина

Украина получила новый инструмент дипломатического влияния на Россию в международных судах и организациях.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц, оценивая резолюцию Генассамблеи ООН против милитаризации оккупированного Крыма и прибрежных вод.

По словам эксперта, Украине удалось вернуть тему Крыма в практическое обсуждение, чего Россия старалась не допустить, начав в том числе и войну на Донбассе.

"Конфликт возле Керченского пролива сразу вернул вопрос о принадлежности Крыма, относительно того, что РФ размещает там вооружения, фактически создает возле этого полуострова закрытую зону, в которую не могут зайти другие страны. И благодаря своему военному контингенту РФ фактически несет угрозу не только странам-соседям, но и региону Средиземноморья", – объяснил он.

Каракуц отметил, что сама по себе резолюция не заставит РФ идти на уступки, но позволит Украине формировать информационное поле и в дальнейшем влиять на РФ.

"В разных международных учреждениях, в частности, в международных судах, а также на площадках, где встречаются много глав государств, где есть возможность давить на Россию именно в дипломатическом поле. Это создает дополнительные возможности", – рассказал международник.

"Происходит рассмотрение вопросов по статусу Крыма и вод вокруг него, которые Украина подала в международный арбитраж во исполнение конвенции ООН 1982 года по морскому праву. Это как раз вопрос относительно свободного прохождения в Керченско-Еникальском проливе. Решения международных арбитражей будут иметь намного больший вес, поскольку будут обязательными. РФ как часть этой морской конвенции будет вынуждена выполнять, или не будет выполнять и таким образом демонстрировать, что она является государством-агрессором", – отметил эксперт.

Каракуц также не исключил, что РФ может прибегнуть к новым провокациям на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от Крыма.

kommersant.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей". Так, она призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

В документе подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и угрожает безопасности других государств Европы.

За резолюцию проголосовали 66 стран. Против выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

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