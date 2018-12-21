МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Жесткая резолюция ООН по Крыму: эксперт объяснил, чего добилась Украина

1.4тЧитать материал на украинском

Украина получила новый инструмент дипломатического влияния на Россию в международных судах и организациях.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц, оценивая резолюцию Генассамблеи ООН против милитаризации оккупированного Крыма и прибрежных вод.

По словам эксперта, Украине удалось вернуть тему Крыма в практическое обсуждение, чего Россия старалась не допустить, начав в том числе и войну на Донбассе.

"Конфликт возле Керченского пролива сразу вернул вопрос о принадлежности Крыма, относительно того, что РФ размещает там вооружения, фактически создает возле этого полуострова закрытую зону, в которую не могут зайти другие страны. И благодаря своему военному контингенту РФ фактически несет угрозу не только странам-соседям, но и региону Средиземноморья", – объяснил он.

Новости
''Пошел на**й, ручной раб!'' В Украине разгневаны предательством Армении и Беларуси

Каракуц отметил, что сама по себе резолюция не заставит РФ идти на уступки, но позволит Украине формировать информационное поле и в дальнейшем влиять на РФ.

"В разных международных учреждениях, в частности, в международных судах, а также на площадках, где встречаются много глав государств, где есть возможность давить на Россию именно в дипломатическом поле. Это создает дополнительные возможности", – рассказал международник.

"Происходит рассмотрение вопросов по статусу Крыма и вод вокруг него, которые Украина подала в международный арбитраж во исполнение конвенции ООН 1982 года по морскому праву. Это как раз вопрос относительно свободного прохождения в Керченско-Еникальском проливе. Решения международных арбитражей будут иметь намного больший вес, поскольку будут обязательными. РФ как часть этой морской конвенции будет вынуждена выполнять, или не будет выполнять и таким образом демонстрировать, что она является государством-агрессором", – отметил эксперт.

Каракуц также не исключил, что РФ может прибегнуть к новым провокациям на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от Крыма.

Жесткая резолюция ООН по Крыму: эксперт объяснил, чего добилась Украина

kommersant.ru

Новости
"Профессиональный русофоб": Трамп удивил новым послом США в ООН

Как сообщал OBOZREVATEL, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей". Так, она призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

В документе подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и угрожает безопасности других государств Европы.

За резолюцию проголосовали 66 стран. Против выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореАннексия КрымаРоссийская военная угроза
Персона
Андрей Каракуц
Место
Украина
Теги
КрымНовости КрымаРоссияООН
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
15
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Теперь резолюциями каждую украинскую квартиру вместо обоев можно заклеить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ильчук Андрей, А что Азовское море делить? Будете идиотничать и не соблюдать договорённости вообще Россия его заберёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Poroshenko Petro, хуйло в Азовском море с Трампом мир попалам делит или просто доказывает всем, что нацидея рашки "Западло", а сам он ботоксная шапокляк?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги