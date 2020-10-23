Резников заявил, что пока рано говорить о плане возвращения Крыма

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что пока рано говорить о каком-то конкретном плане, который бы предусматривал возвращение Крыма.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вице-премьер отметил, что для этого нужно ориентироваться на международных партнеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я бы хотел акцентировать внимание на том, что сегодня звучит вопрос возвращения темы Крыма в повестку дня. Я хочу нам всем напомнить, что с 2014 года, когда произошла оккупация Крыма и Севастополя, к сожалению, даже в "нормандском" формате, и соответственно, что было записано в политико-дипломатических договоренностях, которые называются Минские соглашения, о Крыме речь не шла и не идет сегодня", – сказал он, призвав также не называть оккупацию Крыма аннексией.

Резников пояснил, что даже высказывания представителей власти возвращает вопрос о полуострове в политическую повестку дня, и это уже "движение с места".

Он также напомнил об инициативе создания "Крымской платформы", куда будут привлечены не только участники "нормандского" формата (Франция и Германия), но и представители других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего послания в Верховной Раде президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Крымской платформы" и рассказал о поиске новых способов возвращения полуострова.