Резников уточнил, будут ли говорить о включении особого статуса Донбасса в Конституцию

Борис Бондарь Политика 16:28, 16.10.2020 Обновлено: 16:29, 16.10.2020

Вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.

Об этом в интервью хорватскому изданию N1 сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он уточнил, что особый статус – это фактически рабочее название закона под названием "Специфика местного самоуправления".

"Но разговора о включении особого статуса в Конституцию Украины, конечно же, не будет. Потому что это худший путь, это путь к федерализации и потере суверенитета страны", – сказал Резников.

Он добавил, что является сторонником украинского варианта особого статуса

"Это экономическое развитие Донбасса, льготы для предпринимательства, а также децентрализация. И этого хватит для развития украинского Донбасса", – пояснил вице-премьер.

Он добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора – будут ли они жить дальше в Украине в статусе иностранца, или покинут страну.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Резников с трибуны Верховой Рады заявил, что в Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений.

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