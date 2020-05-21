Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что люди, живущие на территории ОРДЛО и Крыма, инфицированы годами российской пропаганды.

По словам министра, которые он озвучил в интервью "Новостям Донбасса", на временно оккупированных территориях работает мощная пропаганда, которая "инфицировала" людей и за 6 лет войны уже прошла идеологическая смена. Он отметил, что фактически там до сих пор осталась модель СССР, тогда как остальная Украина двигалась в сторону демократических ценностей.

"Начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу. Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, десятилетиях смены поколений людей, которые сегодня инфицированы, десятилетиях принятия друг друга", – сказал он.

Алексей Резников рассказал об "инфицировании" жителей оккупированного Донбасса и Крыма Пресс-служба КГГА

Также Резников отметил, что это "инфицирование" происходило постепенно и началось еще до войны.

"Там находятся наши граждане Украины, которые на сегодняшний день "инфицированы" пропагандой. Они начинали работу до того, как там началась война. До того, как были оккупированы Крым и Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Но это "инфицирование" происходило постепенно", – сказал он.

Тем не менее, министр уверен, что потенциал возвращения в "общую украинскую семью" все еще есть, а многие люди на временно оккупированных территориях "живут в заложниках".

"Они вынужденные заложники этой ситуации, заложники этих режимов, заложники невозможности переехать на подконтрольную территорию. Особенно, пожилые люди: для них бросить собственный дом невозможно, это нереально для них", – поделился Резников.

Алексей Резников рассказал об "инфицировании" жителей оккупированного Донбасса и Крыма ABC

По его словам, много родителей его друзей не хотят переезжать, так как у них там дома, хозяйство и прочие дела, которыми они занимались всю жизнь.

"Они говорят: "Ну как? Тут мой дом, мой огород, моя земля, здесь похоронены мои предки. Я отсюда не уеду". Это правда, да, так и есть. Мы сегодня живем в мироздании, разорванном войной, но люди ходят друг к другу: одноклассники, жены, родственники... Они любят друг друга, общаются. Это и есть наша неразрывная материя. Да, эту материю надорвали, но мы эту материю сохраним и вылечим", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников пояснил причину срочного созыва заседания Трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации на Донбассе.

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