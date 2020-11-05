Резников рассказал, кто обеспечит порядок на Донбассе после вывода российских войск

В рамках нового плана по реализации Минских соглашений Украина рассматривает несколько вариантов обеспечения охраны правопорядках после вывода иностранных войск и незаконных формирований с территории оккупированного Донбасса.

О них в рассказал в интервью "РБК-Украина" вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, обсуждается создание специальных подразделений охраны общественного порядка.

"Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ", – отметил Резников.

По его мнению в них должны войти граждане Украины с обеих сторон, которые не участвовали в боевых действиях.

"Это будет корректно. Должно быть доверие у людей, это будет возможно, когда не будет страха. Снизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не принимали участия в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе, у международных партнеров", – добавил министр.

Он уточнил, что такой опыт проходила и Хорватия. Она набрала полицейских, которые не участвовали в войне.

"Но мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.