Резников рассказал, когда завершится реинтеграция ОРДЛО

Реинтеграция временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма завершится после установления там украинской власти и ликвидации Министерства по вопросам реинтеграции из-за его ненужности.

Об этом заявил глава ведомства, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в интервью ТСН.ua. В то же время он подчеркнул, что это не будет скоро.

"Вы знаете, я понимаю продолжительность этого процесса. Об этом говорит и опыт Хорватии. И первым этапом является то, что наши сервисные центры будут перенесены с линии соприкосновения и админграницы на российско-украинскую границу, когда наши флаги поднимутся над всеми зданиями", – сказал он.

Вторым, конечным, этапом процесса реинтеграции ОРДЛО станет "осознанное решение на государственном уровне о ликвидации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, потому что оно будет не нужно", отметил Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам вице-премьера, Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве.

По мнению чиновника, страна-агрессор осознанно ищет повод отложить переговоры о будущем оккупированного Донбасса.