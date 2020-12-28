Резников рассказал, что входит в "план В" по Донбассу

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что "план В" по урегулированию ситуации на Донбассе – это фигура речи, которая не предусматривает "плана С" или "плана D".

Как сказал он в интервью ТСН, на Парижском саммите в "нормандском формате" были достигнуты определенные договоренности, а дальше стало понятно, что РФ не планирует или не спешит их выполнять.

"Но мы остались оптимистами и двигались в попытках это сделать: встречались, обсуждали, спорили... Сегодня мы имеем понимание, что не все договоренности Парижского саммита реализованы, хотя мы к ним приблизились", – отметил он.

По словам Резникова, до того момента, пока у Украины есть возможность политико-дипломатического пути, по нему нужно идти, чтобы сохранить жизнь каждого украинца.

"А "план В" – это фигура речи. Когда все, что мы делаем, больше невозможно делать, надо искать другие варианты. И мы их ищем", – объяснил вице-премьер.

На вопрос, входят ли миротворческие миссии в "план B", он ответил, что миротворцы – это один из вариантов решения, в том числе базовой модели Минских договоренностей.

"Международный опыт говорит, что должен быть кто-то, кому обе стороны доверяют. Если мы не доверяем россиянам, россияне не доверяют нам, соответственно, возможно введение какой-то миротворческой миссии, которая имеет определенный мандат. Это вполне вероятная история. Какая это может быть миссия? Это или мандат Совета безопасности ООН, или ОБСЕ... Это вопрос, опять же, переговоров и договоренностей", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал "планом В" по Донбассу отсоединение России от международных платежных систем.