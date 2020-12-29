Резников раскрыл стратегию России в отношении войны на Донбассе

Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве.

Об этом в интервью ТСН заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его мнению, представители страны-агрессора вполне осознанно постоянно ищут повод отложить переговоры относительно будущего Донбасса.

"Они точно, я это вижу, тянут время, придумывая любые причины, и затягивая переговоры. Это очевидно. Блокируя переговоры с июля этого года. Это точно акция по выжиданию в поисках наступления каких-либо событий, возможно событий в Украине, а возможно – в западном мире", – убежден чиновник.

По его словам, смена власти в США – это факт, который уже состоялся, теперь осталось только дождаться инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Впрочем, россияне все равно могут надеяться на изменение поведения Вашингтона, а также Европейского союза. Так же они заинтересованы в сценарии кардинальных изменений в пророссийскую сторону в Украине.

"Расчет, что условно говоря, будет дестабилизация в Украине, какие-то пророссийские политические силы получат или не получат какой-то контроль... Ну, вот были местные выборы. Они, возможно, рассчитывали, что у них будет какой-то победный тренд. Но он не состоялся, я считаю. Поэтому ожидание очевидно. А вот сбудется ли оно – маловероятно", – сделал вывод Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер признался, что "план В" о судьбе Донбасса – это просто символическое выражение. На самом деле имеется в виду готовность искать новые варианты для решения проблемы. Среди них – вероятность введения миротворцев.