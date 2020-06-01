Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, нужно обсудить со странами-подписантами с целью создания новой площадки для поддержки и восстановления территориальной целостности государства.

Об этом вечером в понедельник, 1 июня, заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы. Поэтому мы как раз и призываем, и приглашаем наших западных партнеров, что давайте-ка пересмотрим Будапештский меморандум [подписали Украина, Россия, Великобритания, США] дадим ему оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза, и будем думать, что будем делать дальше", – сказал Резников.

Алексей Резников

Он выступил за начало консультаций с Британией и Штатами, чтобы их представители подтвердили, что Украина "имеет право требовать помощь".

"Так же, как в Минских соглашениях не фигурируют Германия и Франция, но они являются нашими странами-партнерами в Нормандском формате, который, по сути, породил Минские соглашения. Поэтому это абсолютно не мешает, в случае наличия политической воли и согласия наших стратегических партнеров США, Великобритании, той же Франции и Германии, и других стран, которые захотят присоединиться к этому, создать новую площадку. Конечно, сохраняя наш основной евроатлантический курс, как предусмотрено в Конституции и других наших соглашениях, и в соглашении об ассоциации с ЕС", – отметил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!