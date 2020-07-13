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Резников предложил добавить в "нормандский формат" еще две страны

Политика
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Алексей Резников выступил за расширение 'нормандского формата'

Алексей Резников выступил за расширение "нормандского формата". Главком

"Нормандский формат" должен быть расширен при участии государств-подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании.

Такое мнение выразил в комментарии телеканалу "Украина 24" вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я абсолютно сторонник этой идеи и убежден, что в свое время, к сожалению, Украина доверилась сильным странам, а именно – Великобритании, США и России. Леонид Кучма доверился тогда, подписав Будапештский меморандум", – сказал он.

По словам Резникова, подписанты Будапештского меморандума, по сути, обманули второго президента Украины и обманули всю страну.

"Кстати, президент Франции Франсуа Миттеран откровенно в разговоре с Кучмой предупредил его, сказав: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, Миттеран был прав", – отметил вице-премьер.

Он считает, что из-за этого Великобритания и США должны поддержать Украину сейчас.

"Поэтому точно мы заинтересованы в том, что диалог, который ведется сегодня с Россией с помощью ОБСЕ в "минском формате" и в "нормандском формате" с помощью Германии и Франции, может быть расширен при участии Британии, США", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников уже предлагал обсудить со странами-подписантами Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, создание новой площадки для поддержки и восстановления территориальной целостности государства.

УкраинаМинские договоренностинормандский форматАлексей Резников
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