Резников пояснил, почему Украина не будет принимать "особый статус" оккупированного Донбасса

В ходе переговоров представителей стран "нормандского" формата 3 июля в Берлине никаких ультиматумов по вопросу "особого статуса" не звучало.

Об этом вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации государства в ТКГ Алексей Резников заявил в эфире "Свободы Слова" на ICTV. Он подчеркнул, что на переговорах Украина настояла на позиции невозможности "особого статуса" для незаконных "Л/ДНР".

"Я свидетель, что никаких ультиматумов в течение 11 часов я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было", – сказал Резников.

"Обсуждение и вопросы, а как вы планируете выполнять пункт 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять, мы им в очередной раз рассказали, что никакого "особого статуса" в Конституции Украины быть не может", – добавил он.

Резников отметил, что нужно внимательно прочитать пункт 11-й пункт, где "четко сказано о децентрализации, в том числе, адаптации и принятии изменений в Конституцию Украины, а также, через запятую, о принятии отдельного законодательства об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Что сегодня сокращенно, как правило, называют "особый статус". И им каждый раз повторяют, что это два разных нормативно-правовых акта", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Он пояснил, что в Минском процессе может обсуждаться только проект закона о внесении изменений в Конституцию о децентрализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников также заявил, что на "нормандской" встрече произошло некое "сближение позиций", но делегация РФ все же отказалась ставить подпись под выработанными формулировками.