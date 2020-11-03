Резников после слов об "опухоли" не имеет права заниматься вопросами Донбасса, – Новинский

Заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексея Резникова о том, что Донбасс является "раковой опухолью" на теле Украины, свидетельствует об усилении "партии войны", пытающейся продолжить линию эскалации конфликта на востоке страны.

Так прокомментировал слова представителя Украины в ТКГ народный депутат Вадим Новинский, сообщает "Телеграф". Он считает, что Резников больше не имеет морального права заниматься вопросами реинтеграции Донбасса и должен как сложить свои полномочия в Трехсторонней контактной группе, так и подать в отставку с занимаемых постов в правительстве.

"Примечательно, что подобные заявления делаются в то время, когда самопровозглашенные республики предоставляют на рассмотрение украинской стороны свою дорожную карту по урегулированию конфликта, и этот проект имеет множество положительных и приемлемых моментов", – отметил нардеп.

"По крайней мере, этот документ можно рассматривать как существенный прогресс в переговорах. Своё слово должна была сказать украинская сторона. Если заявление Резникова является ответом Украины, то в глазах мирового сообщества теперь именно Украинская сторона демонстрирует свою недоговороспособность", – добавил Резников.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о своём желании достичь мира в Украине, а заявления Резникова – человека, который уполномочен искать формулу мира и вести переговоры от имени Украины – звучит как вызов и как отказ от прежней политики.

"Уверен, что Украина продемонстрирует желание достичь компромисса в братоубийственной войне на Донбассе и предложит свой вариант "дорожной карты" - для того, чтобы дальнейшая дискуссия в рамках ТКГ велась более результативно", – резюмировал Новинский.

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