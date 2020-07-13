Резников после переполоха в Кремле сказал, как хотят изменить "Минск"

В Кабинете министров Украины сообщили, что Минские соглашения нуждаются в модернизации, ведь они уже устарели.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Украина 24".

"Что бы ни было принято, какие бы решения ни касались пересмотра Минских соглашений, их модернизации, я убежден как юрист, они давно устарели, они не работают во многих пунктах, начиная от дат, которые там указаны – надо переписывать этот текст", – сказал чиновник.

При этом Резников отметил, что "Минск" должен сохраниться как логистический центр.

"Мы все равно должны оставаться сторонниками того, чтобы "Минск" существовал, потому что есть много вопросов, которые в первую очередь касаются гуманитарных задач, гуманитарных ценностей – это жизнь людей, это их комфорт, это пересечение КПВВ, водоснабжение, взаимное освобождение удерживаемых лиц и т.д. . Поэтому как бы ни развивались события, "Минск" в этой части, по крайней мере, в двух рабочих группах должен остаться, и мы все равно поддержать диалог", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что заявление властей Украины о пересмотре Минских соглашений может означать выход Киева из минского и нормандского форматов.

Позже пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не понимает, собирается ли Украина выходить из Минских соглашений.