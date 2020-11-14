Резников пообещал Крыму улучшенные КПВВ вместо освобождения

Вместо разработки стратегии скорейшего возвращения временно оккупированного Россией Крыма, Украина будет заботиться об улучшении КПВВ на админгранице с полуостровом.

Такими планами поделился вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во влоге, записанном совместно с президентом Владимиром Зеленским. Ролик был обнародован на официальном YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не забываем о Крыме. В этом году мы модернизируем в том числе и КПВВ на Чонгаре. Там будет так же сервисная зона, на административной границе с Крымом. А в следующем году все КПВВ будут оснащены такими сервисными центрами. Все, которые существуют. Сегодня их есть 10", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников высказал мнение, что Украине будет легче вернуть оккупированный Российской Федерацией Крым, чем Донбасс. Это якобы объясняется тем, что там не было военных действий и пролито меньше крови.