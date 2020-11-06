Резников оправдался за слова о "больном" Донбассе

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников оправдался за то, что сравнил Донбасс с опухолью. Он заявил, что не хотел никого обидеть.

В эфире телеканала "Украина 24" Резников объяснил, что когда сравнивал ситуацию в ОРДЛО с медицинским диагнозом, имел ввиду экономическую разруху, загрязнение и пропаганду, в которой живут люди.

"Это плохие слова, но я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду", – сказал он.

По словам Резникова, надо понимать, как эти территории воспринимает часть украинцев.

"Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация. Я никого не хотел обидеть, но мы должны быть готовы, что так воспринимает часть общества", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников выразил мнение, что временно оккупированный Донбасс никогда не станет российским. Он сказал, что РФ еще нужно найти, как от него "избавиться".