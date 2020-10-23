Резников объяснил, почему не хватает воды в Крыму, и назвал претензии оккупантов "ничтожными"

Претензии России к Украине по поводу водоснабжения оккупированного ею Крыма являются "ничтожными".

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территория Алексей Резников на Специальном киевском форуме по безопасности 23 октября, передает "Интерфакс-Украина". Он пояснил, что объемы потребления воды на полуострове увеличились из-за его милитаризации и завоза дополнительного населения из России.

Вице-премьер напомнил, что ответственность за гуманитарные потребности несет государство-оккупант.

"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", – отметил Резников.

Он добавил, что Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации.

"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины, до полной деоккупации, не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", – подчеркнул министр.

Ранее российские власти заявили, что ситуация с водоснабжением в Крыму не улучшится до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Путин испугался, что нехватка воды ударит по туризму и инвестициям на полуострове.