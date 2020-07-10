Резников объяснил, почему Минские соглашения не работают
Алексей Резников объяснил, почему Минские соглашения утратили актуальность. president.gov.ua
Украина настаивает на пересмотре Минских соглашений, поскольку ряд их пунктов не соответствуют сегодняшним реалиям.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, решения о будущем “Минска” могут принять только лидеры "нормандской четверки".
Вице-премьер напомнил, что соглашения были подписаны в феврале 2015 года, поэтому в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.
"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", – уточнил политик.
Также Резников отметил, что решение о заключении Минских соглашений было принято на уровне Нормандского формата, соответственно только в этих консультациях должны приниматься любые другие решения, связанные с Минском.
“ТКГ – это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата", – подчеркнул министр.
Он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц, а консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе".
Как сообщал OBOZREVATEL, главе администрации президента РФ Дмитрию Козаку показалось, что Украины вышла из Минских соглашений после слов Алексея Резникова о неактуальности некоторых их положений.