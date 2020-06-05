Резников объяснил, как вернуть Донбасс в "головах людей"

Для полноценной реинтеграции Донбасса нужно будет не один год работать с психологическим фактором людей, которые сейчас там живут.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, нынешние граждане Украины, оставшиеся на территории оккупированного Донбасса и Крыма, являются заложниками и нужно будет работать с их "головами и сердцами".

"Оккупационный режим сегодня держит в заложниках граждан на временно оккупированных территориях. Врачам известно что такое стокгольмский синдром, он есть и это факт. Нам придется очень долго работать с психологией и психикой людей. Поэтому, чтобы вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым, нам нужно работать с головами и сердцами людей", – заявил он.

Резников также добавил, что это будет очень долгий и кропотливый процесс, который займет не один год.

"Особенно врачам это понятно, что нужно помощь предоставлять кому-угодно, независимо от идеологических или религиозных взглядов. Нам придется это делать, потому что это наши граждане, которых взяли в заложники. И нам придется их освобождать. Да, это долгая, кропотливая работа, не на один год. Как говорил Черчилль: "Кровь, пот и слезы". Кровь уже имеем, слезы тоже, осталось попотеть, чтобы восстановить разрушенный Донбасс не только инфраструктурно, но и в головах", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский меняет тактику решения конфликта на Донбассе и не будет следовать намеченной его предшественником Петром Порошенко.