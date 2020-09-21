Резников об амнистии на Донбассе: предателям и убийцам лучше бежать

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации ТКГ Алексей Резников считает, что украинцам не надо бояться амнистии на Донбассе.

Как заявил он в эфире телеканала "Украина 24", амнистия не ждет предателей и убийц (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества – им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями", – отметил Резников.

Поэтому, по его словам, не надо бояться слова "амнистия", вокруг которого много риторики и переживаний.

"Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но, конечно, она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и т.д.", – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин высказался о возможном компромиссе с РФ, в рамках которого Украина согласилась бы на общую амнистию на Донбассе, а Россия сняла бы требование о внесении особого статуса в Конституцию.

По его словам, на Донбассе необходима общая амнистия, иначе на мир можно не рассчитывать даже в отдаленной перспективе.