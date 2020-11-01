Резников – о Донбассе: это больная территория, но она никогда не станет российской

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников выразил мнение, что временно оккупированный Донбасс никогда не станет российским.

В программе "Рандеву с Яниной Соколовой" он сказал, что РФ еще нужно найти, как от него "избавиться" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Резникова, украинский Донбасс не станет российским ни ментально, ни экономически.

"Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", – отметил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алексей Резников заявил, что ряд оккупированных районов Донбасса находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения.