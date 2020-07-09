Резников назвал условия для внеочередных выборов в ОРДЛО

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что местные выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будут внеочередными.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он пояснил, что проводиться выборы будут по специальному закону и это будет зависеть не от назначения Верховной Радой, а от решения вопросов с безопасностью.

В частности, по словам Резникова, речь идет о выводе войск, возвращении Украине контроля над границей и обеспечении критериев проведения выборов.

"Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в ОРДЛО). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там", – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней.

"То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон", – отметил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что он не видит возможности выполнить все условия для проведения выборов в ОРДЛО.