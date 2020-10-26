Резников назвал "самоубийством" отказ от Минских соглашений

Если Украина выйдет из Минских соглашений в одностороннем порядке, это станет "самоубийством", поскольку речь идет о политико-дипломатических договоренностях четырех стран.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. При этом он отметил, что выполнить договоренности на 100% невозможно.

"Отказываться от "Минска" в одностороннем порядке – это самоубийство. Потому что есть политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. Лидеры "нормандского формата" встретились в прошлом году 9 декабря в Париже и договорились об определенных вещах, которые можно выполнить, продемонстрировав, что "Минск" может жить", – пояснил министр.

При этом Резников считает, что на все 100% выполнить Минские соглашения невозможно хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а уже затем проводить местные выборы.

"А в "Минске" написано наоборот – речь идет о возможности и необходимости модернизации", – сказал он.

По словам министра, Россия будет готова пересмотреть соглашения, когда для нее станет очевидным, что Германия, Франция, США и Великобритания на стороне Украины.

"Нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "Нормандского формата" и пересмотреть "Минск", честно сказать, что вот здесь он работает, тут он может сработать, а тут он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в интервью Politico заявил о своем недовольстве форматом "минских переговоров", а также формулировкой некоторых подписанных ранее пунктов.