Консультативный совет при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), который вызвал возмущение среди обычных граждан и политиков, вряд ли будет создан.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который также является первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

Алексей Резников заявил, что о консультативном совете с ОРДЛО можно забыть interfax.com.ua

"Нет ответа (насчет совета) от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – отметил он.

По словам Резникова, сейчас почти завершились консультации с кандидатами, которые будут представлять оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ", – подчеркнул министр.

Резников уточнил, что количество представителей может быть разным (8 или 16), но главное – это качество.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

Это вызвало резко негативную реакцию в обществе и политикуме. Так, против создания этого органа выступили десятки нардепов, в том числе от "Слуги народа".