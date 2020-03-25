Режим ЧП и спасение экономики: озвучена повестка внеочередного заседания Рады

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 26 марта рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине, а также законопроекты, направленные на спасение экономики в период карантина.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура. По его словам, такие резонансные законы, как земельная реформа, в четверг рассматриваться не будут.

Качура рассказал, что перед заседанием фракция "Слуга народа" обсудит повестку дня с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, "будет логично", чтобы нардепы пришли на встречу в защитных масках и в очках.

"Я буду настаивать на своем законопроекте, который предусматривает уголовную и административную ответственность за спекуляцию - маски, товары первой необходимости, хлеб, молоко, медикаменты, потому что я предвижу процедуру - будет устанавливаться Кабинетом министров граничная стоимость товаров… Если большие олигархические сети не понимают, будем вводить для них административную и уголовную ответственность", - подчеркнул Качура.

По его словам, у фракции есть также ряд экономических законопроектов, в частности, законопроект нардепа Даниила Гетьманцева, который предусматривает освобождение от уплаты аренды для предпринимателей во время карантинных мероприятий.

Депутат заверил, что "рынок земли мы голосовать не будем на внеочередном заседании". Также, по его словам, в повестке дня не будет "антиприватовского" закона.

Качура отметил, что комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития наработал много экономических вопросов, чтобы поддержать предпринимателей: "Через месяц-другой они просто обанкротятся, если мы ничего не сделаем в смысле поддержки со стороны государства".

"Ну и конечно наименее социально защищенные люди должны сейчас получить поддержку по оплате коммунальных услуг... Мы должны принимать законопроекты, чтобы помочь людям выжить сейчас", - добавил он.

Нардеп также заявил, что является сторонником введения в Украине на некоторое время чрезвычайного положения. Однако, по его словам, такую идею вряд ли поддержит большая часть народных депутатов от разных фракций, потому что это очень тяжело для украинской экономики.

5.ua

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