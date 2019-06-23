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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Наступление по всем направлениям": Порошенко предупредил об атаке реваншистов Януковича

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Освобождение Крыма от российской оккупации предусмотрено только в программе партии "Европейская Солидарность". А реваншисты из команды Януковича сейчас развернули мощные атаки на все европейские реформы.

Такое мнение высказал пятый президент Петр Порошенко во время посещения Крымского квартала и общения с переселенцами из аннексированного Россией полуострова.

Петр Порошенко посетил Крымский квартал под Киевом

Петр Порошенко посетил Крымский квартал под Киевом

Facebook Петра Порошенко

"По всем направлениям – армия, язык, вера – идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш – это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они нос боялись высунуть, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция – мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко посетил Крымский квартал под Киевом

Петр Порошенко посетил Крымский квартал под Киевом

Facebook Петра Порошенко

Экс-президент отметил: сейчас необходимо приложить максимальные усилия для защиты Украины и достижений последних пяти лет.

"Сейчас нельзя молчать, необходимо объединить всех вокруг "Европейской Солидарности", потому что это единственная команда, которая способна защитить страну и отстоять достижения последних пяти лет. Именно поэтому я не могу бросить политику и идти отдыхать, потому что кроме нас этого никто не способен сделать", – убежден Петр Порошенко.

Петр Порошенко посетил Крымский квартал под Киевом

Петр Порошенко посетил Крымский квартал под Киевом

Facebook Петра Порошенко

Он поблагодарил местных жителей за гостеприимство, патриотизм и веру в общую победу.

Крымский квартал в пригороде Киева создали волонтеры-патриоты из Крыма. Сейчас это дом для десятков активистов, ветеранов и всех, кто собственными руками укрепляет Украину и борется за возвращение украинского Крыма. Приглашение посетить Крымский квартал Петр Порошенко получил во время встречи с севастопольским активистами в партийном офисе в День города Севастополь.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Петро ПорошенкоВиктор Янукович
Место
Украина
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леня зе
леня зе
а шо мешало этой свыне 5 лет освобождать Крым.?
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Магомедова Оля
Магомедова Оля
Огpoмное cпaси6о тем, кто пoказaл мне прeкрасный сайт mekhosec.com/hj58ny Пpocто пpoйдя oпрос полyчила пoчти полyгoдовyю зaрплaтy)) Пoльзyйтeсь, покa eще eсть возможноcть=)
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