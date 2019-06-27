"Реванш не пройдет!" У Порошенко сделали заявление об обысках у Бирюкова

"Европейская Солидарность" расценивает действия Государственного бюро расследований в отношении известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова как попытку дискредитации.

Об этом говорится в заявлении политической силы, опубликованной на официальном сайте.

"В то время, когда глава Государственного бюро расследований Роман Труба рапортовал об открытии уголовного производства по закупке имущества чиновниками Министерства обороны, прошли обыски в расположении легендарной 95-й Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады. Ранее также обыски прошли в жилище известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова. Который никогда не был чиновником и не может быть подследственным ГБР", – отметили в партии.

В связи с этим, "Европейская Солидарность" считает действия попыткой дискредитации бывшего и нынешнего командование одной из лучших частей Вооруженных сил Украины и попыткой ослабления ее боеспособности ".

Юрий Бирюков (справа) Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Европейская Солидарность" считает, что реваншисты уже не скрывают: они имеют непосредственное влияние на новую власть и контролируют правоохранительные органы. Кроме того, поскольку бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии, мы расцениваем обыски также как демонстрационно-показательное давление на "Европейскую Солидарность", – отмечается в заявлении.

В политсиле добавили, что в дальнейшем будут стоять "рядом с украинскими патриотами и героями Украины, которые продолжают даже в это тревожное время защищать страну от врага, и защищать их".

"Реванш не пройдет!" – резюмировали в "Европейские Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июня в кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова прошли обыски;

участник боевых действий в Донбассе, член команды партии "Европейская солидарность" Алексей Петров заявил, что действия сотрудников ГБР отношении Юрия Бирюкова политически мотивированными.

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