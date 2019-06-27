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"Реванш не пройдет!" У Порошенко сделали заявление об обысках у Бирюкова

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"Европейская Солидарность" расценивает действия Государственного бюро расследований в отношении известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова как попытку дискредитации.

Об этом говорится в заявлении политической силы, опубликованной на официальном сайте.

"В то время, когда глава Государственного бюро расследований Роман Труба рапортовал об открытии уголовного производства по закупке имущества чиновниками Министерства обороны, прошли обыски в расположении легендарной 95-й Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады. Ранее также обыски прошли в жилище известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова. Который никогда не был чиновником и не может быть подследственным ГБР", – отметили в партии.

В связи с этим, "Европейская Солидарность" считает действия попыткой дискредитации бывшего и нынешнего командование одной из лучших частей Вооруженных сил Украины и попыткой ослабления ее боеспособности ".

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Юрий Бирюков (справа)

Юрий Бирюков (справа)

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Европейская Солидарность" считает, что реваншисты уже не скрывают: они имеют непосредственное влияние на новую власть и контролируют правоохранительные органы. Кроме того, поскольку бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии, мы расцениваем обыски также как демонстрационно-показательное давление на "Европейскую Солидарность", – отмечается в заявлении.

В политсиле добавили, что в дальнейшем будут стоять "рядом с украинскими патриотами и героями Украины, которые продолжают даже в это тревожное время защищать страну от врага, и защищать их".

"Реванш не пройдет!" – резюмировали в "Европейские Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 июня в кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова прошли обыски;

  • участник боевых действий в Донбассе, член команды партии "Европейская солидарность" Алексей Петров заявил, что действия сотрудников ГБР отношении Юрия Бирюкова политически мотивированными.

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Персоны
Петр ПорошенкоЮрий Бирюков
Место
УкраинаКиев
Тег
Государственное Бюро Расследований
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леня зе
леня зе
пройдет пройдет.Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски. Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось. Они умирали - он крал. Они возвращались инвалидами - он набивал брюхо. При этом называл "врагами" все, кто критиковал власть. Так и говорил - "враги". Но что интересно - никто из тех, кто "сражался с властью Порошенко" эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел. Сегодня опять хотят в Раду, ибо "знают, как надо". Знают, как надо - те, кого называли антиукраинскими и преследовали, те, кого в Раде не было эти пять лет. И не только знают, но и делают. У Порошенко уже визжат, орут о политрепрессиях. Будет больше, не сорвите голос.
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