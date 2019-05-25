"Ретроград и тормоз прогресса?" Зеленский попал в скандал из-за фото нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию из-за своего выступления на IT-конференции iForum 2019 в Киеве.

Так, он продемонстрировал фото с нардепами, которые якобы "застряли в прошлом". В то же время на снимке остался незамеченным народный избранник из фракции "Батьківщина" Алексей Рябчин, активно продвигающий инновационные разработки в Украине.

"Ляп" команды Зеленского подметил его коллега – нардеп – Александр Черненко. "В выступлении президент продемонстрировал на большом экране слайд, который должен был показать очарованной публике, что главным тормозом прогресса в Украине являются депутаты, в том числе и политики в целом. На слайде было изображено несколько депутатов из печальными, а скорее – сосредоточенными лицами... На этом фото также мой коллега и товарищ – наиболее "зеленый" депутат этого парламента", – подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Алексей Рябчин (первый слева) Скриншот с видео

Нардеп пояснил, что Рябчин "давно и последовательно лоббирует все, что связано с "зеленой энергетикой", электрокарами и другими прогрессивными вещами, которые сегодня в тренде по всему миру".

Алексей Рябчин Facebook Алексея Рябчина

"Итак, еще раз: молодой депутат, с западным образованием, который разработал и лоббировал десятки законопроектов, внедряющих в Украине передовые экологические технологии – ретроград и тормоз прогресса", – возмутился Черненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Зеленский выступил на конференции iForum, где рассказал о новшествах, которые планирует внедрять в стране. Например, он хочет отказаться от рамок-металлодетекторов на массовых мероприятиях и готов заменить их на альтернативу, которую ему предложат. К присутствующим на мероприятии он обращался в свойственной ему шутливой манере и без официоза. Примечательно, что говорил Зеленский на русском языке.

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