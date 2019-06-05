Решится судьба выборов в Раду: Конституционный суд назвал дату рассмотрения указа Зеленского

Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июля 2019 года.

Как сообщила пресс-служба КСУ, большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа в форме устного производства.

Кроме того, согласно статье 75 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.

КСУ решит судьбу указа Зеленского

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ относительно рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" состоится 11 июня 2019 года в 10:00.

Как ранее стало известно OBOZREVATEL, есть высокая вероятность того, что указ Зеленского признают неконституционным. Вместе с тем источники не исключили и того, что под внешним давлением окончательное решение может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

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