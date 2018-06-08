"Решится судьба Украины": дан угрожающий прогноз по встрече Путина с Трампом

На возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в австрийской Вене решится судьба Украины.

В комментарии OBOZREVATEL конфликтолог-международник, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица пояснил, что Путин уже сделал свой ход на ослабление Европы после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, теперь очередь за США.

"Следующий стратегический ход - договориться с Трампом. Договориться с Трампом о признании России, как мировой державы, как мирового игрока. Он уже доказал Меркель и Макрону, что Россия мировой, а не региональный игрок. Теперь у него цель убедить Трампа так, чтобы он уступил лидерство США, и освободил место для России", - говорит Перепелица.

По его словам, Путин надеется на историческую встречу с Трампом, когда последний пойдет на уступки России, откажется от Украины и признает доминирующее влияние России на европейский континент.

За это Путин готов пойти на уступки по Сирии и другим проблемам: Северная Корея, Иран и прочее, что является стратегическим приоритетом для США.

"Тенденция не в пользу Запада, он ослабевает, а Россия укрепляется, и эта тенденция будет продолжаться в последующие годы. Поэтому Путин"банкуется" сейчас и перед Трампом тоже. Тем более, что Запад уже не знает, что делать с Украиной, власти этой уже не верят, альтернативы они не видят. То, что даются все эти транши, это все разворовывается. Они в отчаянии относительно Украины, она стала проблемой", - считает он.

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Однако, согласится ли Трамп пойти на уступки, будет зависеть от его настроения, говорит международник.

"Здесь вопрос выбора стратегический приоритетов. Если для США стратегический приоритет - это Иран, возможности восстановить ядерную программу, и Ближний Восток, то что для американцев Украина? Она уже не входит в круг стратегических интересов", - пояснил он.

По словам Перепелицы, от того, какой будет результат встречи между Трампом и Путиным будет зависеть, в определенной степени, будущее Украины.

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"Конечно, Трамп не хочет соглашаться, так как его задача восстановить лидерство, хотя он и говорит уже, что США не является сверхдержавой, но должен сохранить за собой лидерство. А чтобы сохранить за собой лидерство, надо решать глобальные проблемы с Северной Кореей, Ираном, Сирией, плюс исламский терроризм. они уже не могут справиться сами, и они ищут в образе России своего помощника ", - говорит международник.

Поэтому, по его словам, Россия будет вести подрывную деятельность понимая, что США не может справиться со всеми проблемами глобальной безопасности, они таким образом пытаются торговаться с США.

"Поэтому, конечно, Трамп бы не сдал Украину, возможно он ее и не сдаст, но ему надо выбирать, смотреть на Россию, как на потенциального союзника в решение проблем, или начинать конфликтовать. Начинать конфликтовать, это еще больше ослаблять себя и решение проблем будет еще больше затруднено", - сказал он.

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Сейчас, как говорит Перепелица, у президента США очень сложный выбор.

"На этой встрече будет решаться судьба Украины", - резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, заявил, что процессы, которые происходят в Украине, указывают на то, насколько много существует отличий от России.