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15 января • обновлено в 20:19
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Устали и решили перекусить: во время заседания "Слуги народа" в Раду вызвали Glovo

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Во время закрытого заседания фракции "Слуга народа" в Верховной Раде народные депутаты вызывали доставку еды Glovo.

Как сообщает OBOZREVATEL, курьер службы доставки зашел в стены парламента. В этот момент там как раз проходит закрытое заседание "Слуги народа".

Во время заседания депутаты должны заслушать отчет премьер-министра Алексея Гончарука. Однако, он опаздывает на собрание. Вероятно, в ожидании кто-то из депутатов решил не терять времени зря и поужинать.

Курьер Glovo в Раде

Курьер Glovo в Раде

Курьер Glovo в Раде

Курьер Glovo в Раде

На фотографиях видно, как около 19:20 доставщик еды зашел в Раду, оставил свой заказ и через какое-то время покинул здание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что и почем едят депутаты в столовой Рады.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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