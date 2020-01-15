Устали и решили перекусить: во время заседания "Слуги народа" в Раду вызвали Glovo

Во время закрытого заседания фракции "Слуга народа" в Верховной Раде народные депутаты вызывали доставку еды Glovo.
Как сообщает OBOZREVATEL, курьер службы доставки зашел в стены парламента. В этот момент там как раз проходит закрытое заседание "Слуги народа".
Во время заседания депутаты должны заслушать отчет премьер-министра Алексея Гончарука. Однако, он опаздывает на собрание. Вероятно, в ожидании кто-то из депутатов решил не терять времени зря и поужинать.
Курьер Glovo в Раде
Курьер Glovo в Раде
На фотографиях видно, как около 19:20 доставщик еды зашел в Раду, оставил свой заказ и через какое-то время покинул здание.
Ранее OBOZREVATEL писал, что и почем едят депутаты в столовой Рады.
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