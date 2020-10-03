Решения ТКГ не являются политическими обязательствами для Украины, – Ермак

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу является консультационной площадкой, а ее решения не несут политических обязательств для Украины.

Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24". Он заверил, что выборы на оккупированных территориях возможны только после возвращения границы под контроль Украины.

"ТКГ – это консультационная площадка. Это не представительство государства. Люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату и фактически принимают решения, которые затем имплементируются через органы, которые эти решения могут юридически и политически принимать. Поэтому не следует переоценивать высказывания или какие-то промежуточные идеи в рамках этих консультаций", – отметил он.

Ермак добавил, что украинский план мирного урегулирования для Донбасса предусматривает местные выборы на ныне оккупированных территориях как конечный этап этого плана. "И только после восстановления контроля Украины над ее границей с Россией на этом участке", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак объяснил, почему пригласил Витольда Фокина в ТКГ.

Напомним, что Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.