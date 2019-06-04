Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает назначенного представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучму авторитетным и опытным деятелем.

При этом, по его словам, в этом вопросе важна позиция украинского президента Владимира Зеленского, передает РЕН ТВ.

"Кучма, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", — заявил Песков.

Владимир Зеленский Пресс-служба АП

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 июня Зеленский вернул второго президента Украины Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе в качестве представителя от Украины.

По мнению журналиста Виталия Портникова, возвращение Кучмы к работе в ТКГ должно показать российскому лидеру Владимиру Путину, что новая власть Украины получила влиятельного сторонника.

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