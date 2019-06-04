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Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

5.3тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает назначенного представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучму авторитетным и опытным деятелем.

При этом, по его словам, в этом вопросе важна позиция украинского президента Владимира Зеленского, передает РЕН ТВ.

"Кучма, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", — заявил Песков.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба АП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий ПесковЛеонид КучмаВладимир Зеленский
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Пойда Николя
Пойда Николя
А где же креативность , новые подходы ?? Опять на те же грабли . Народ выбрал очевидно , чем то думал . ??
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Иванова Оксана
Иванова Оксана
Спaсибo всeм тeм, ктo пoкaзaл мнe пpeкpaсный cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁rnyfll1 Пpoстo прoйдя опpоc пoлyчилa почти полyгодoвую зарплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa ещe есть возмoжнocть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я не понял а ...какое решение шут принял по донбассу????То что старого хрыча убийцу грузина опять отправил в Минск???Так он шаг в шаг повторяет все что делал алкаш))
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