МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Решение суда о восстановлении Насирова обязательно для выполнения", — экс-гепрокурор

1.6тЧитать материал на украинском

При увольнении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова должностные лица Кабинета Министров нарушили законодательство.

Такое мнение в комментарии Гордон высказал экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.

"Решение суда о восстановлении Насирова обязательно для выполнения. Любые проволочки и задержки противоречат закону. Если Кабинет Министров пытается апеллировать, он сначала должен исполнить решение суда, а уже после этого подавать апелляцию. И неважно, о ком идет речь – о Насирове или о ком-то другом. Привязки к фамилии тут нет – просто таков закон. Насирова увольняли не потому, что правоохранительные органы подали представление об освобождении его от занимаемой должности на время следствия. Такого постановления не было. А значит, Кабмин увольнял его, исходя из других оснований. Связано ли это с двойным или тройным гражданством, я не знаю. Сделано это было неправильно", – сказал Пискун.

По его мнению, сотрудники Кабмина, занимавшиеся увольнением Насирова, слабо разбираются в юриспруденции.

Новости
Насиров – глава ГФС: адвокат потребовал выполнить решение суда

"В период расследования уголовного производства все документы должны быть приобщены к делу. А решение принимается на основании того, что скажет судья получивший представление от следователя. Тогда бы вообще не стоял вопрос о восстановлении Насирова. Должностные лица Кабмина нарушили законодательство, поэтому Насирову ничего не стоило восстановиться в должности. Прежде чем его увольнять, представители правительства должны были хотя бы проконсультироваться с юристами. Но они поспешили и людей насмешили. Похоже, у сотрудников Кабмина проблемы с юридическим образованием", – подчеркнул экс-генпрокурор.

"Решение суда о восстановлении Насирова обязательно для выполнения", — экс-гепрокурор

При этом Пискун сомневается, что правительство выполнит решение суда и позволит Насирову приступить к работе.

"Думаю, Кабмин Насирова не восстановит, в очередной раз нарушив законодательство. Имеет ли Насиров право занимать свою должность – решаем не мы, а следствие и суд. Если правительство не желает, чтобы Насиров вернулся, оно должно подать в суд конкретные документы, которые сделают его восстановление невозможным. Да, говорят о каком-то письме из британского консульства. Но разве они провели какое-то расследование, выяснили подлинное оно или нет, либо же приобщили его к материалам уголовного дела? Нет. А ведь это могло усилить позиции прокурора", – резюмировал Пискун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко в ходе пресс-конференции 16 декабря в Киеве заявил, что в деле главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова не должно быть политического давления. 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Читайте все новости по теме "Дело НАБУ против Романа Насирова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело НАБУ против Романа Насирова
Персоны
Роман НасировСвятослав ПискунПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Насиров
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги