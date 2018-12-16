"Решение суда о восстановлении Насирова обязательно для выполнения", — экс-гепрокурор

При увольнении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова должностные лица Кабинета Министров нарушили законодательство.

Такое мнение в комментарии Гордон высказал экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.

"Решение суда о восстановлении Насирова обязательно для выполнения. Любые проволочки и задержки противоречат закону. Если Кабинет Министров пытается апеллировать, он сначала должен исполнить решение суда, а уже после этого подавать апелляцию. И неважно, о ком идет речь – о Насирове или о ком-то другом. Привязки к фамилии тут нет – просто таков закон. Насирова увольняли не потому, что правоохранительные органы подали представление об освобождении его от занимаемой должности на время следствия. Такого постановления не было. А значит, Кабмин увольнял его, исходя из других оснований. Связано ли это с двойным или тройным гражданством, я не знаю. Сделано это было неправильно", – сказал Пискун.

По его мнению, сотрудники Кабмина, занимавшиеся увольнением Насирова, слабо разбираются в юриспруденции.

"В период расследования уголовного производства все документы должны быть приобщены к делу. А решение принимается на основании того, что скажет судья получивший представление от следователя. Тогда бы вообще не стоял вопрос о восстановлении Насирова. Должностные лица Кабмина нарушили законодательство, поэтому Насирову ничего не стоило восстановиться в должности. Прежде чем его увольнять, представители правительства должны были хотя бы проконсультироваться с юристами. Но они поспешили и людей насмешили. Похоже, у сотрудников Кабмина проблемы с юридическим образованием", – подчеркнул экс-генпрокурор.

При этом Пискун сомневается, что правительство выполнит решение суда и позволит Насирову приступить к работе.

"Думаю, Кабмин Насирова не восстановит, в очередной раз нарушив законодательство. Имеет ли Насиров право занимать свою должность – решаем не мы, а следствие и суд. Если правительство не желает, чтобы Насиров вернулся, оно должно подать в суд конкретные документы, которые сделают его восстановление невозможным. Да, говорят о каком-то письме из британского консульства. Но разве они провели какое-то расследование, выяснили подлинное оно или нет, либо же приобщили его к материалам уголовного дела? Нет. А ведь это могло усилить позиции прокурора", – резюмировал Пискун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко в ходе пресс-конференции 16 декабря в Киеве заявил, что в деле главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова не должно быть политического давления. 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.