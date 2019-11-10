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10 ноября • обновлено в 12:09
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Решение принято! Стало известно о наказании для Яременко из-за секс-скандала

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Народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который оскандалился секс-переписками в Верховной Раде, 11 ноября снимут с поста главы комитета по международным связям.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил осведомленный источник OBOZREVATEL.

Отмечается, что решение уже принято внутри политсилы, осталось только формально за него проголосовать.

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Яременко уходит из комитета из-за секс-скандала

Яременко уходит из комитета из-за секс-скандала

Цензор.НЕТ

Напомним, 1 ноября Яременко показал заявление об уходе из комитета, однако пообещал передать его спикеру Дмитрию Разумкову только после согласования с партией. По состоянию на 7 ноября, документ все еще не был зарегистрирован в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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