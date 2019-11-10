Решение принято! Стало известно о наказании для Яременко из-за секс-скандала

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который оскандалился секс-переписками в Верховной Раде, 11 ноября снимут с поста главы комитета по международным связям.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил осведомленный источник OBOZREVATEL.

Отмечается, что решение уже принято внутри политсилы, осталось только формально за него проголосовать.

Яременко уходит из комитета из-за секс-скандала Цензор.НЕТ

Напомним, 1 ноября Яременко показал заявление об уходе из комитета, однако пообещал передать его спикеру Дмитрию Разумкову только после согласования с партией. По состоянию на 7 ноября, документ все еще не был зарегистрирован в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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