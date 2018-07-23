Решение Порошенко по контрабанде леса: Ляшко рассказал, как украинцам дали под дых

Ветирование президентом Украины Петром Порошенко законопроекта о контрабанде леса ударит по обычным гражданам и производителям, которые вкладывают инвестиции в рабочие места.

"Это чрезвычайно грустная новость, что президент ветировал мой закон. Он состоит из 2 частей. Первый – это криминальная ответственность за контрабанду леса, и второй – запрет экспорта дров. Потому что, когда мы говорим о контрабанде леса, как раз под дровами и везут необработанный кругляк", – сказал политик в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина".

По словам Ляшко, Порошенко предлагает таким образом извлечь запрет на экспорт дров. То есть оставить ситуацию такой, какая она есть на данный момент.

"Теперь нет сомнений, кто крышует контрабанду, и почему миллионы тонн контрабанды везут, и никто этого не видит. Потому что власть крышует эту контрабанду. Что теряют люди. Первое – вето президента, это такой удар под дых каждому легальному производителю. Люди, которые вкладывают инвестиции, чтобы обновить рабочие места в Украине, деревообработку. Сегодня им показывают, ничего не надо делать, контрабанду вывозят. Для чего инвестировать, для чего создавать рабочие места в Украине, когда за счет нашей древесины создают рабочие места кому-то другому за границей, нашим конкурентам? А потом завозят нам мебель, за которую мы платим космические деньги", – пояснил Ляшко.

Олег Ляшко скриншот

Он также добавил, что легально Украина каждый год продает древесины на 2 миллиарда долларов. В свою очередь, Польша, при том же объеме леса, получает 20 млрд долларов.

"Разница 18 млрд где? В карманах контрабандистов. Не перекрыли контрабанду по одной причине, потому что сами ее и крышуют", – сказал Ляшко.

По его словам, это мощный сигнал контрабандистам и национальным производителям, а также всему миру, что Украина "продолжает быть сырьевой колонией". Он также добавил, что дерево вырезают, а новые никто не сажает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, приняв во втором чтении законопроект № 5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины.

За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата. Инициативу нардепов поддержали и в Кабмине, рекомендовав президенту подписать данный закон.

23 июля Порошенко наложил вето на законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Ляшко раскритиковал его решение.