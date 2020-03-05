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5 марта • обновлено в 19:21
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Решение по новому Кабмину принимали втайне от "слуг народа" – СМИ

2.2т
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Решение по кандидатам в новое правительство Украины принималось кулуарно с участием только трех человек – президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и его первого помощника Сергея Шефира.

Народные депутаты, в том числе от "Слуги народа", в обсуждении кандидатов не участвовали, заявил LIGA.net из руководителей парламентского комитета по квоте пропрезидентской фракции.

Решение о новом Кабмине принимали Зеленский, Ермак и Шефир

Решение о новом Кабмине принимали Зеленский, Ермак и Шефир

Андрей Ермак/Facebook

Издание отмечает, что такое назначение противоречило предвыборным обещаниям Зеленского об открытом отборе руководства госорганов и вовлечении в политику новых лиц.

В итоге вечером 3 марта большинство нардепов от "Слуги народа" не знали, какое решение приняла "троица" и каким будет итоговый список.

"В итоге новое правительство оказалось укомплектовано не очень новыми людьми, часть из которых работали в Кабмине времен Виктора Януковича", – пишет издание.

По словам главы партии и первого заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Александра Кониенко, "опытные люди" нужны, чтобы люди поняли, что ситуация стабилизируется.

В среду, 4 марта, когда Рада голосовала за обновление Кабмина, президент провел минимум три встречи с действующими министрами, чтобы узнать, на каких условиях они готовы войти в новый состав правительства.

Отмечается, что Шмыгаль был представлен Зеленским на встрече с фракцией, а его список кандидатов на тот момент был сформирован на 70-80%. Но ситуация менялась ежечасно. Например, от должностей отказались министр АПК и вице-премьер по ОПК – Тимофей Милованов и Олег Корестелев. Кандидат в министры экономики был назван на встрече, но на следующий день он отказался.

За несколько часов до заседания парламента в Офисе президента поняли, что экономический блок не получится сформировать. Тогда было решено отложить введение должности первого вице-премьера по экономике, вице-премьера по ОПК и разделения Минэнерго и Минэкономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Андрей Ермак Сергей Шефир Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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