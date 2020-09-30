Решение об отставке Фокина из ТКГ уже принято – СМИ

Офис президента якобы уже принял решение об отстранении Витольда Фокина с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом 30 сентября сообщил Telegram-канал "Страна". Издание ссылается на данные от источников в ОПУ.

Отмечается, что публично соответствующую информацию об отстранении Фокина будет озвучено в ближайшее время.

Подчеркнем, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина. Так отреагировал на скандал вокруг высказываний политика в отношении Донбасса президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, Витольд Фокин отличился несколькими скандальными заявлениями, которые вызвали резонанс в Украине. Но недавно украинское общество глубоко возмутили слова замглавы украинской делегации в ТКГ о том, что он якобы не видит никаких доказательств войны России против Украины на Донбассе. В Facebook поднялась целая волна критики против политика, и люди отметили, что Фокин должен нести ответственность за свою позицию.

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