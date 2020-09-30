Решение об отставке Фокина из ТКГ уже принято – СМИ
Офис президента якобы уже принял решение об отстранении Витольда Фокина с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом 30 сентября сообщил Telegram-канал "Страна". Издание ссылается на данные от источников в ОПУ.
Отмечается, что публично соответствующую информацию об отстранении Фокина будет озвучено в ближайшее время.
Подчеркнем, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина. Так отреагировал на скандал вокруг высказываний политика в отношении Донбасса президент Украины Владимир Зеленский.
Как известно, Витольд Фокин отличился несколькими скандальными заявлениями, которые вызвали резонанс в Украине. Но недавно украинское общество глубоко возмутили слова замглавы украинской делегации в ТКГ о том, что он якобы не видит никаких доказательств войны России против Украины на Донбассе. В Facebook поднялась целая волна критики против политика, и люди отметили, что Фокин должен нести ответственность за свою позицию.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.