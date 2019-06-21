Юристы – в шоке: что не так с решением КСУ о выборах

Решение Конституционного суда Украины дать зеленый свет досрочным выборам, вероятно, было больше политическим, чем юридическим.

В чем же заключается неоднозначность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и решения суда – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля. Им уже ничего не угрожает;

Решение о роспуске парламента Владимиром Зеленским судьи посчитали законным, но у многих юристов есть к нему немало вопросов;

Все упирается в законность работы коалиции, а также сроки ее фактического развала. Ведь юридическое подтверждение раскола коалиции появилось лишь за несколько дней до инаугурации Зеленского;

Решение, принятое КСУ, многие юристы называют политическим. Ведь суд по сути ссылается на “волю украинского народа”, а не на Основной закон;

Выборы в июле выгодны прежде всего нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, ведь его партия получает практически 50% по итогам голосования.

Почему решение Зеленского спорное?

Свое решение президент мотивировал просто – в Верховной Раде нет коалиции уже давно, поэтому у него есть право ее распустить.

Дело в том, что после парламентских выборов 2014 года фракции парламента создали коалицию “Европейская Украина”. В нее на тот момент вошли: Блок Петра Порошенко, “Народный фронт”, “Самопоміч”, “Батьківщина” и Радикальная партия Олега Ляшко. На момент создания, 27 ноября 2014 года, в ней было 302 народных депутата.

В 2016 году ЕУ действительно переживала серьезный кризис. Один за одним ее покинули Радикальная партия, "Батьківщина" и "Самопоміч". Начался длительный период переговоров.

В итоге коалиция все же была реанимирована на базе крупнейших политсил в парламенте – БПП и "Народного фронта", а также внефракционных депутатов.

Конституционный Суд Украины

Правда, как утверждал представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский, "факт отсутствия коалиции был подтвержден многократными выступлениями политических лидеров и представителей фракций.

"Конституция Украины не предусматривает никаких требований к наличию в указе каких-либо обоснований, кроме указания конкретных положений, на которые опирался президент, издавая данный указ. Все положения Конституции, которые дают ему это сделать, в указе есть", – подчеркнул Вениславский.

Но не все в этой позиции так просто. Принимая решение о роспуске Рады, президент опустил важный момент – парламентская коалиция де-юре развалилась за три дня до его инаугурации. Ранее официального заявления не было. Поэтому говорить о развале коалиции неправильно.

Согласно ст. 90 Конституции Украины, есть несколько поводов распустить Раду:

Парламент не смог в течение 30 дней сформировать коалицию;

В течение 30 дней на протяжении одной сессии открыть пленарные заседания;

После отставки Кабмина в течение 60 дней не сформировано новое правительство.

В этом контексте важно помнить еще одну норму закона — парламент не может быть распущен за полгода до конца своей каденции. Учитывая тот факт, что нынешняя Рада начала работать 27 ноября 2014 года, то крайний срок ее роспуска — 27 мая 2019 года.

Поэтому официально коалиция распалась за несколько дней до инаугурации Владимира Зеленского, в пятницу, 17 мая, когда вышла фракция "Народный фронт".

Верховная Рада

После заявления "НФ" спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде и призвал народных депутатов начать консультации о создании новой. На это у них было бы 30 дней. На этом, к примеру, настаивал юрист и народный депутат от “Народного фронта” Игорь Алексеев.

"Начиная с 17 мая 2019 года парламент имеет месяц для формирования коалиции. На момент обнародования указа президента о роспуске этот срок не истек", – отметил он.

Правда, процесс был прекращен из-за роспуска парламента указом президента, вот тут и начинается самое интересное. Буквально через несколько дней в КСУ обратились 62 народных депутата, которые считают, что указ о роспуске парламента неконституционный. В их ходатайстве говорится, что аргумент для роспуска Рады – отсутствие коалиции – не мог быть использован.

Что решил КСУ и почему решение считают политическим

Конституционный суд признал законным указ президента. Выборы состоятся 21 июля 2019 года. Процесс организации избирательного процесса идет полным ходом и его уже не остановить.

Финальный вывод был обоснован “решением конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, что отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции”. Такая формулировка указана на сайте КСУ и она вызвала, мягко говоря, удивление многих юристов. Получается, что КСУ не смог определить конституционность решение, но выборы решил не отменять.

Конституционный Суд

“Странно, что КСУ, подтверждая отсутствие правового решения ситуации по прекращению деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, все же официально признал указ конституционным. Это то же самое, что сказать: "Невозможно точно определить, является ли досрочное прекращение полномочий Рады конституционным, или неконституционным, но указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады является конституционным”, – пояснил правовую коллизию решения OBOZREVATEL юрист Александр Марусяк.

Экс-судья Конституционного суда Украины Николай Козюбра также считает, что решение “вызывает много вопросов и замечаний”. Он напомнил о том, что "главное задание парламентской коалиции – сформировать правительство и поддерживать правительственные инициативы. Никто формально не считает, сколько депутатов насчитывает коалиция", – резюмировал он в комментарии OBOZREVATEL.

Экс-замминистра торговли и экономического развития Наталья Микольская удивилась формулировке суда, где сказано, что решение принято исходя из идеи разрешения “конституционного конфликта народом”.

“Народ у нас решает теперь конституционные конфликты. Нужно тогда ликвидировать Конституционный Суд Украины. КСУ констатировал, "что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду отвечает требованиям Конституции". Ну почему же так нахрапом, напролом, на уровне выпускника не лучшей юридической школы?” – пишет в Facebook Микольская.

Член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко обращает внимание сразу на две позиции в решении КСУ. Первая – это отсылка к 5 статье Основного закона, где указана первоочередная власть украинского народа. Вторая – отсылка КСУ к конфликту президента и парламента.

“Ссылаясь на эту статью Конституции можно обосновать абсолютно любое решение в нашей стране. Но мы должны отличать прямую демократию и представительскую. В данном же случае мы имеем дело с указом президента, который был избран через представительскую форму управления”, – рассказала OBOZREVATEL Кириченко.

Действительно, такое количество спорных моментом и правовая коллизия наталкивает на мысль, что решение КСУ было скорее политическим. И оно выгодно нынешней власти

По данным крайнего опроса, проведенного совместно центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социологических исследований имени Александра Яременко, у пропрезидентской партии есть реальные шансы взять большинство в парламенте. А это прямая возможность сформировать не только коалиции, но в будущем и свой Кабинет министров.

Результаты опроса

Еще одно интересное наблюдение – молниеносный “вброс” информации о решении КСУ. Стоит отметить, первыми информацию об этом опубликовали два информационным агентства, традиционно лояльных к власти – Укринформ и Интерфакс.

К тому же, молниеносно на публикации в СМИ отреагировала и спикер Администрации Зеленского Юлия Мендель. Правда, буквально через 15 минут свою публикацию она удалила.

Скриншот удаленного поста Юлии Мендель

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!