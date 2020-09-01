Решение КСУ приведет к коллапсу правоохранительной системы, – Сытник

Решение Конституционного суда о признании неконституционным указа президента о назначении директора НАБУ Артема Сытника приведет к коллапсу правоохранительной системы.

Об этом сам глава Бюро рассказал в интервью "Радио Свобода". Сытник предложил перенести обсуждение назначения директора НАБУ в Верховную Раду.

"Нужно понимать, что эта проблематика касается не только антикоррупционного бюро. Это касается Государственного бюро расследований, где президент назначает руководителя, согласно закону, но при этом в Конституции таких полномочий нет. Это касается всех без исключения глав Службы безопасности Украины в областях – также назначаются указом президента, но это право не предусмотрено Конституцией. Командующий Нацгвардией, глава Пограничной службы и многие другие назначения", – отметил он.

Сытник добавил, что решение КСУ о неконституционности назначения на должность не является основанием для прекращения полномочий или для увольнения главы НАБУ.

"Конечно, это ставит под угрозу дальнейшие конкурсы по назначению нового директора, потому что рано или поздно каденция моя закончится и, конечно, если воспринимать логику этого решения, то президент не может меня уволить, потому что это также не прописано в Конституции. Единственный выход – перенести эту дискуссию в парламентские стены и думать, как это все решить", – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что указ о назначении Сытника директором НАБУ был признан неконституционным. Соответствующее решение было принято Конституционным Судом Украины.

Позже в Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного Суда о незаконности назначения Артема Сытника на должность руководителя НАБУ.

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