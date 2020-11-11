У Зеленского рассказали, что решение КСУ по декларациям попало в Офис президента за день до обнародования
Текст нашумевшего постановления КСУ, которым отменяется уголовная ответственность за незаконное обогащение, был в Офисе президента Украины за день до официального обнародования – уже 27 октября.
Об этом в ходе интервью с журналисткой "Радио Свобода" сообщил представитель украинского главы Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Программа вышла 11 ноября на YouTube-канале издания.
Напомним, именно 27 октября общественность узнала о скандальном решении суда, однако его текст был распространен только день спустя.
Вениславский пояснил, что судьи могли разглашать подробности своего решения и текст постановления, поскольку вопрос уже был проголосован и принят.
Он казал, что уже тогда в ОП "владели ситуацией", а потому и понимали, что речь идет об "абсолютно необоснованной" позиции Конституционного суда.
Первое срочное совещание из-за КСУ Зеленский созвал уже 27 октября. На встрече присутствовали руководители структурных подразделений ОП, глава Офиса Андрей Ермак и его заместители.
На втором таком совещании, которое состоялось 28 октября перед заседанием СНБО, обсуждался вопрос, что КСУ своим решением вышел за пределы конституционных полномочий и нарушил собственный регламент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд официально отменил уголовную ответственность за ложь в декларации.
В результате этого Национальное агентство предотвращения коррупции вынуждено было закрыть реестр электронных деклараций.
Реагируя на решение КСУ, под зданием суда прошли протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" Конституционного суда.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков инициировал законопроект №4304 о возобновлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства
Впоследствии судьи Конституционного суда поддержали его проект закона и выразили готовность дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования.
В итоге суд неоднократно обвинял власть в давлении и срыве работы.