Без скандалов не обойдется: выборы в Раду под угрозой

Подготовка к досрочным выборам в Верховную Раду столкнулась с рядом проблем. Времени осталось мало, есть сложности с закупками и изготовлением бюллетеней.

Справляется ли Центральная избирательная комиссия и есть ли угроза срыва кампании — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Центральная избирательная комиссия в сжатые сроки готовится к досрочным парламентским выборам;

Проблем сразу несколько: нет времени на закупки, а также изготовление бюллетеней; Кроме того, Конституционный Суд рассматривает иск о незаконности указа президента Владимира Зеленского;

Изначально идея с роспуском парламента наткнулась на критику многих экспертов по конституционному праву.

Юристы и члены ЦИК сходятся во мнении, выборы все же состоятся. Но налицо правовая коллизия, когда для того, чтобы выполнить закон, его нужно нарушить;

Времени нет

Нынешняя досрочная парламентская кампания уже сталкивается с огромным количеством организационных и юридических проблем. Они начались непосредственно после объявления о роспуске Верховной Рады.

По мнению многих юристов, президент Владимир Зеленский не имел конституционного права распускать парламент. Коалиция официально распалась 17 мая, соответственно, у нардепов появилось 30 дней на ее формирование. По закону в этот срок никто распускать Раду не может.

Зеленский же посетовал на якобы фактическое отсутствие коалиции еще с 2016, когда в ней остались две фракции — “Народный фронт” и Блок Петра Порошенко.

Указ о проведении выборов официально вступил в силу 23 мая, кампания началась 24-го, а сами выборы состоятся 21 июля. В такие сжатые сроки ЦИК должен полностью провести весь процесс — от формирования ОИК и УИК, а также регистрации мажоритарщиков и партий, до проведения самого голосования.

В даной ситуации можно выделить несколько угроз нынешнему избирательному процессу.

Владимир Зеленский

Бюллетени — их могут попросту не успеть напечатать. Всего их нужно около 60 миллионов. По 30 миллионов на мажоритарные округа, а также общенациональный список.

Об этой проблеме, в частности, упоминал и заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко в ходе недавней пресс-конференции. По его словам, бюллетеней для голосования нужно опубликовать вдвое больше за короткий срок. Дело это не дешевое, порядка 290 миллионов гривен.

"Вместе с тем, закон предусматривает очень сжатые сроки. Это 17 дней на изготовление. Согласно закону, ЦИК утверждает форму и содержание бюллетеня только за 24 дня до выборов. А с такой суммой закупки, минимальная продолжительность тендерной процедуры составляет 48 дней", — сказал заместитель председателя ЦИК.

У Комиссии возникнет еще больше проблем, прежде всего с видом и форматом бюллетеня. Еще один вопрос — информационные плакаты о партиях, которые должны находиться на территории избирательных участков. Их подготовка пройдет прямо впритык к выборам.

По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, Комиссия настроена провести выборы, несмотря на все проблемные моменты. Сейчас обсуждается альтернативный сценарий — необходимые закупки пройдут без тендеров.

“Если бы Верховная Рада проголосовала закон о публичных закупках, это бы существенно упростило жизнь ЦИК. Правда, Комиссия сразу же после указа президента заявила, что есть проблемы. Мы ищем выходы из ситуации, прошла рабочая группа на уровне Кабинета министров, где просчитывались все варианты. Появилась идея не проводить тендер, а сделать закупки по договорам. Там нашли взаимопонимание, такой указ есть, но он не зарегистрирован Министерством юстиции”, — рассказала Ефремова в комментарии OBOZREVATEL.

Таким образом в ЦИК планируют спасти ситуацию. Ранее эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко разъяснила всю сложность парламентских выборов 21 июля.

“Члены ЦИК в любом случае обязаны провести выборы. Подписав указ, президент поставил их в неловкое положение. И несмотря на проблему с закупками, другими организационными моментами, они должны проводить эти выборы, возможно, пренебрегая нормами избирательного законодательства. Не исключено, что позже и их работу будут проверять на предмет нарушений”, — пояснила она.

Конституционный Суд может отменить выборы?

КСУ рассмотрит обращение 62 народных депутатов уже 4 июня. Речь идет о представлении фракции “Народного фронта”, где народные депутаты призвали суд пересмотреть указ о досрочном роспуске парламента.

Это решение уже спровоцировало правовую коллизию. Дополнительные проблемы могут возникнуть и в том случае, если КСУ признает выборы незаконными. По словам начальника главного территориального управления юстиции Киева Станислава Куценко, процедура обжалования указа идет, но сейчас остановить избирательный процесс невозможно.

"По процедуре, сначала Верховный суд Украины устанавливает, на законных ли основаниях был издан указ. А потом Конституционный суд устанавливает, был ли он легитимным. Это фактически два этапа", — отметил представитель Минюста.

"Второй этап, когда Конституционный суд будет устанавливать соответствие президентского указа законодательству, может быть долгим процессом — более 60 дней. Если решение Конституционного суда будет до даты проведения выборов, избирательный процесс будет остановлен. Если после – это уже не будет иметь никакого значения", — сообщил чиновник.

Смотрите видео по теме:

Ранее же Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского. Там право принять решение полностью переложили на КСУ.

“Конституционный Суд может приостановить ход избирательной кампании, но не указ президента. Тут коллизия такая получается, и какое решение примет КСУ своим большинством, сегодня предсказать нельзя”, — пояснила член ЦИК Ирина Ефремова.

Действительно, многие юристы сходятся во мнении, несмотря на проблемы с закупками, а также рассмотрения процесса в Конституционном Суде — выборы, вероятно, срывать никто уже не будет.

“Я думаю, выборы состоятся, но они будут очень плохо подготовлены и с многочисленными нарушениями избирательного процесса (чисто по объективным причинам). Это, в свою очередь, позволит обжаловать их результаты в административных судах. Можно прогнозировать два следующих сценария: КСУ отменяет указ президента как неконституционный — тогда выборы проходят так, как было запланировано — в октябре; Верховная Рада Украины срочно вносит изменения в закон о выборах, и корректирует все временные сроки, о которых говорила ЦИК”, — прокомментировал OBOZREVATEL юрист Александр Марусяк.

Правда, и в самой ЦИК сейчас ситуация не простая. Член Комиссии Татьяна Юзькова заявила, что не будет голосовать за решения комиссии по досрочным выборам, поскольку соответствующий указ президента Владимира Зеленского обжаловали в суде. Она приняла такое решение в связи с тем, что на данный момент законность указа оспаривается в Верховном суде, а конституционность — в Конституционном суде.

В частности, Юзькова уточнила, что не намерена голосовать за решение комиссии, направленное на реализацию указа. К слову, Татьяна Юзькова прошла в состав ЦИК по квоте Радикальной партии Олега Ляшко, который сейчас находится в оппозиции к Владимиру Зеленскому.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!