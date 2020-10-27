У Зеленского пообещали сохранить ответственность за незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Таким заявлением пресс-служба Офиса президента отреагировала на решение Конституционного Суда по представлению народных депутатов об отмене ответственности за незаконное обогащение. Реакция была опубликована на официальном сайте ведомства 27 октября.

Как следует из текста, глава страны готов инициировать восстановление антикоррупционных инструментов в законодательстве, если их отменят.

В ОП подчеркнули, что полный текст судебного постановления еще не обнародован, "но общество уже услышало немало спекулятивных политических заявлений, которые существенно искажают позицию государства и президента".

Нулевую толерантность к любым проявлениям коррупции и настоящую независимость судебной ветви власти у Зеленского назвали основами конкурентоспособного государства.

"Президент неоднократно подчеркивал беспрекословную ценность для нашего государства этих основных принципов. Сегодня [27 октября] Конституционный Суд принял решение, которое имеет непосредственное отношение к созданию в стране системы максимальной прозрачности государственного управления и местного самоуправления", – сказано в сообщении.

Указывается, что государство создало систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов.

"Элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле обладают политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства", – напомнили в ОП.

Ведомство подчеркнуло, что "нет ни единого шанса" остановить движение Украины к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике.

"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит – честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", – заявила пресс-служба.

ОП отметил, что осознает, что решение Конституционного Суда окончательные и не подлежат обжалованию.

"Но окончательным и не подлежащим обжалованию является также и стремление Украины к полноценному присоединению в европейские и евроатлантические структуры. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой", – сказано в тексте.

Ведомство подытожило, что украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.

"Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", – сказали в ОП.

Как писал OBOZREVATEL: