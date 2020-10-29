Решение КСУ не повлияет на безвиз с ЕС, – Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишина уверяет, что безвизу с ЕС пока ничего не угрожает.

Как сообщила она в Facebook, силам внутри страны, заинтересованным в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, не удастся это сделать.

"Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", – отметила Стефанишина.

Она напомнила, что президент Владимир Зеленский пообещал воспользоваться своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

"Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины", – добавила вице-премьер.

Скрин Facebook

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