Решение КСУ не повлияет на безвиз с ЕС, – Стефанишина
Стефанишина подчеркнула, что никому не удастся остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины
По ее словам, обстоятельства, в которых принимались решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение
Правительство принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишина уверяет, что безвизу с ЕС пока ничего не угрожает.
Как сообщила она в Facebook, силам внутри страны, заинтересованным в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, не удастся это сделать.
"Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", – отметила Стефанишина.
Она напомнила, что президент Владимир Зеленский пообещал воспользоваться своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
"Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины", – добавила вице-премьер.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за угрозы нацбезопасности.
Европейская комиссия может начать механизм приостановления действия безвизового режима для Украины после решения КСУ.